Виктория Исакова обозлилась на зрителей: прекратите снимать!

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Заслуженная артистка России и ведущая актриса Московского драматического театра им. Пушкина Виктория Исакова раскритиковала зрителей, которые не выпускают телефоны из рук во время спектаклей.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванаиванова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виктория Исакова

В своих постановках — "Плохие хорошие", "Космос", "Ложные признания" — она регулярно сталкивается с тем, что зал освещают экраны гаджетов.

"Не понимаю, зачем приходить в театр, чтобы снимать? Это же живое искусство, а не контент для соцсетей!" — возмущается Исакова.

Актриса, известная по сериалам "Нежность" и "13. Клиническая", даже пытается влиять на публику прямо со сцены. Если сценарий позволяет, она обращается к залу с просьбой убрать телефоны.

"Сегодня промолчала — и вот уже выложили куски спектакля, отметив нас с коллегами. Это непрофессионально и разрушает магию", — пояснила Виктория.

Исакова призвала зрителей осознанно подходить к посещению театра: "Вы платите за билет, чтобы пережить эмоции здесь и сейчас. Телефон становится стеной между вами и актёрами. Пожалуйста, дайте себе шанс погрузиться в историю без помех!".

Ранее Юрий Лоза раскритиковал организаторов концерта ко Дню Победы.

Уточнения

Викто́рия Евге́ньевна Иса́кова (род. 12 октября 1976, Хасавюрт, Дагестанская АССР) — российская актриса театра и кино, продюсер.

