Виктория Исакова обозлилась на зрителей: прекратите снимать!

Заслуженная артистка России и ведущая актриса Московского драматического театра им. Пушкина Виктория Исакова раскритиковала зрителей, которые не выпускают телефоны из рук во время спектаклей.
В своих постановках — "Плохие хорошие", "Космос", "Ложные признания" — она регулярно сталкивается с тем, что зал освещают экраны гаджетов.
"Не понимаю, зачем приходить в театр, чтобы снимать? Это же живое искусство, а не контент для соцсетей!" — возмущается Исакова.
Актриса, известная по сериалам "Нежность" и "13. Клиническая", даже пытается влиять на публику прямо со сцены. Если сценарий позволяет, она обращается к залу с просьбой убрать телефоны.
"Сегодня промолчала — и вот уже выложили куски спектакля, отметив нас с коллегами. Это непрофессионально и разрушает магию", — пояснила Виктория.
Исакова призвала зрителей осознанно подходить к посещению театра: "Вы платите за билет, чтобы пережить эмоции здесь и сейчас. Телефон становится стеной между вами и актёрами. Пожалуйста, дайте себе шанс погрузиться в историю без помех!".
Ранее Юрий Лоза раскритиковал организаторов концерта ко Дню Победы.
Викто́рия Евге́ньевна Иса́кова (род. 12 октября 1976, Хасавюрт, Дагестанская АССР) — российская актриса театра и кино, продюсер.
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