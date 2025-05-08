Хью Лори станет главой мафии в новом сериале Apple TV: детали сюжета

Хью Лори, легенда сериала "Доктор Хаус", возвращается в криминальный жанр. Актёр сыграет главу британского мафиозного клана в новом проекте Apple TV под названием The Wanted Man ("Разыскиваемый человек").
Его герой, Феликс Кармайкл, два десятилетия управляет синдикатом The Capital, но оказывается за решёткой из-за предательства. Запланировав побег, он начинает охоту на тех, кто его подставил.
К Лори присоединятся звёзды первого эшелона: Тандиве Ньютон ("Мир Дикого Запада"), Финн Уайтхед ("Дюнкерк") и Джина Макки ("Цунами"). Создателем шоу выступит Джордж Кэй — сценарист нашумевшего "Захваченного рейса" с Идрисом Эльбой.
Проект обещает мрачную атмосферу, психологические дуэли и неожиданные повороты, характерные для лучших образцов жанра.
Джеймс Хью Кэ́лам Ло́ри (англ. James Hugh Calum Laurie; род. 11 июня 1959[…], Блэкберд-Лейс, Оксфордшир) — британский актёр, режиссёр, певец, музыкант, комик и писатель.
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