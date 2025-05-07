Джессика Бил: идеальная жизнь в соцсетях — это бутафория

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Джессика Бил, звезда фильма "Лёгкое поведение" и супруга Джастина Тимберлейка, раскритиковала культ "идеальной жизни" в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джессика Бил

В интервью Hello! актриса заявила: "Мы создаём картинки, где всё кажется безупречным, но за этим часто скрывается реальность, которую тщательно маскируют. Я и сама борюсь с желанием показать только глянец".

Бил подчеркнула, что не исключение: даже её профили — лишь часть правды.

"Соцсети стали театром, где каждый играет роль счастливого человека", — добавила она.

Поклонники связали её слова с личной историей: несмотря на слухи об изменах Тимберлейка (его романы приписывали ещё до свадьбы), Джессика годами сохраняла образ идеальной семьи. Даже рождение двух сыновей не остановило спекуляции о кризисе в браке.

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Уточнения

Дже́ссика Клэр Ти́мберлейк (англ. Jessica Claire Timberlake), более известная как Дже́ссика Бил (англ. Jessica Biel; род. 3 марта 1982, Или, Миннесота, США) — американская актриса, модель и певица.

