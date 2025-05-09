Загадка Екатерины Васильевой: почему она покинула мир кино и выбрала монастырь?

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Екатерина Васильева уже несколько лет как постриглась в монахини. Это стало полнейшей неожиданностью для поклонников и даже для некоторых знакомых актрисы, хотя такое решение зрело у неё давно.

Фото: commons.wikimedia.org by Karel x, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Храм

Бывшая актриса чувствует себя на своём месте. Она больше не нуждается в съёмках в кино и работе в театре и говорит, что сейчас для неё самое главное — спасение и общение с Богом. Психолог Станислав Самбурский поделился с порталом "Страсти", почему Васильева так кардинально поменяла свою жизнь.

"В зрелом возрасте артисты часто проходят через нарциссический кризис — момент, когда внешнее восхищение больше не греет, а за маской роли вдруг ощущается пустота. Этот кризис переживается особенно остро, если человек долго жил в одном сценическом образе", — прокомментировал специалист.

Уточнения

Екатери́на Серге́евна Васи́льева (в миру, с 2021 года — инокиня Василиса; род. 15 августа 1945, Москва) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, монтажёр.

