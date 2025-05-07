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Паулина Андреева сменила фамилию после развода с Фёдором Бондарчуком

0:59
Кино » Российское кино

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук, объявившие о разводе в марте 2025 года, поставили необычную точку в своей шестилетней истории брака.

Фёдор Бондарчук
Фото: duma.gov.ru is licensed under Attribution 4.0 International
Фёдор Бондарчук

Актриса, сохранявшая девичью фамилию во время отношений, официально добавила к ней фамилию экс-супруга. Как пишет StarHit, теперь в документах она значится как Андреева-Бондарчук — это подтвердили данные портала Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

В совместном заявлении, опубликованном в соцсетях, пара подчеркнула: "Мы остаёмся друзьями, родителями нашего сына и коллегами".

Несмотря на слухи о конфликтах, звёзды избежали публичных разборок. Андреева ранее в интервью отмечала: "Семья и творчество — это разные миры. Мы учимся разделять их".

Ранее Валерий Николаев впервые за долгое время появился на публике.

Уточнения

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук); 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — русская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, режиссёр и продюсер кино и телевидения, телеведущий, ресторатор и клипмейкер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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