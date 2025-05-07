Паулина Андреева сменила фамилию после развода с Фёдором Бондарчуком

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук, объявившие о разводе в марте 2025 года, поставили необычную точку в своей шестилетней истории брака.
Актриса, сохранявшая девичью фамилию во время отношений, официально добавила к ней фамилию экс-супруга. Как пишет StarHit, теперь в документах она значится как Андреева-Бондарчук — это подтвердили данные портала Единого информационного пространства мировых судей Москвы.
В совместном заявлении, опубликованном в соцсетях, пара подчеркнула: "Мы остаёмся друзьями, родителями нашего сына и коллегами".
Несмотря на слухи о конфликтах, звёзды избежали публичных разборок. Андреева ранее в интервью отмечала: "Семья и творчество — это разные миры. Мы учимся разделять их".
Ранее Валерий Николаев впервые за долгое время появился на публике.
Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук); 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — русская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, режиссёр и продюсер кино и телевидения, телеведущий, ресторатор и клипмейкер.
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