Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валерий Николаев появился в программе Ольги Кабо: cедая борода и новая жизнь с молодой женой
Эксперт рассказала, нужно ли укрывать деревья при майских заморозках
Тайная жизнь муравьев: как их утрата изменит баланс в природе
Потолок выше, а комната просторнее: секреты размещения карниза
Секрет долголетия россиян: 73% делают это ради здоровья – раскроем главный мотив
Не к косметологу, а к пластическому хирургу: как сделать правильный выбор, чтобы не пожалеть
Почему кустарный ксенон может убить вас прямо на дороге
Самый простой десерт: виноград в шоколаде и кокосе — готовьте и удивляйте
Приблизились к 60 долларам: что стоит за падением цен на нефть и как это отразится на топливе

Актёр Питт арестован за сексуальное насилие: адвокат отвергает обвинения

1:07
Кино » Зарубежное кино

Американский актёр Майкл Питт, известный по ролям в "Подпольной империи" и фильмах Софии Копполы, задержан по обвинению в сексуальном насилии и нападении на бывшую девушку.

Майкл Питт
Фото: commons.wikimedia.org by icanteachyouhowtodoit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майкл Питт

По данным TMZ, инциденты произошли в его доме в Бруклине с апреля 2020 по август 2021 года. Жертва утверждает, что Питт применял удушение, а также атаковал её деревянной доской и шлакоблоком.

Актёр, арестованный 2 мая, не признал вину по всем четырём эпизодам и вышел под залог в 100 тыс. долларов. Его адвокат Джейсон Голдман назвал обвинения "абсурдными".

"Майкл — профессионал с безупречной репутацией. Эти заявления сделаны спустя годы неудачных попыток шантажа. Их отношения были добровольными", — пояснил правозащитник.

Ожидается, что суд назначит предварительные слушания в июне. Если вина Питта будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Бен Аффлек неожиданно высказался о Бритни Спирс.

Уточнения

Майкл Питт (англ. Michael Pitt, р. 10 апреля 1981, Уэст-Ориндж) — американский актёр и музыкант.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Как защитить урожай от мучнистой росы: проверенное народное средство
Садоводство, цветоводство
Как защитить урожай от мучнистой росы: проверенное народное средство Аудио 
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
Экономика и бизнес
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам Аудио 
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Авто
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Последние материалы
Простой, как утренний кофе — оттенок, который делает лицо дороже
Зачем камни на футбольном поле в Шотландии? Узнайте историческую правду
Диета не повод отказываться от сыра: сорт, который не портит талию
Не солнце решает всё: как вырастить самые сочные овощи даже в самой тёмной части сада
Ночные погромы, сорванные шторы и мокрые ботинки: что вы сделали не так
Как обновить интерьер без лишних трат: 3 дизайнерских хода
Продукты, которые спасают зрение: как лютеин помогает сохранить здоровье глаз
Где можно потратить сотни тысяч долларов за ночь
Туя теряет хвою? Причины и способы быстрого восстановления
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.