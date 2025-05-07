Актёр Питт арестован за сексуальное насилие: адвокат отвергает обвинения

Американский актёр Майкл Питт, известный по ролям в "Подпольной империи" и фильмах Софии Копполы, задержан по обвинению в сексуальном насилии и нападении на бывшую девушку.
По данным TMZ, инциденты произошли в его доме в Бруклине с апреля 2020 по август 2021 года. Жертва утверждает, что Питт применял удушение, а также атаковал её деревянной доской и шлакоблоком.
Актёр, арестованный 2 мая, не признал вину по всем четырём эпизодам и вышел под залог в 100 тыс. долларов. Его адвокат Джейсон Голдман назвал обвинения "абсурдными".
"Майкл — профессионал с безупречной репутацией. Эти заявления сделаны спустя годы неудачных попыток шантажа. Их отношения были добровольными", — пояснил правозащитник.
Ожидается, что суд назначит предварительные слушания в июне. Если вина Питта будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Майкл Питт (англ. Michael Pitt, р. 10 апреля 1981, Уэст-Ориндж) — американский актёр и музыкант.
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