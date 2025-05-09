Лицом к лицу с бедой: Агата Муцениеце рассказала о зависимости, в которую она впала после развода с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце призналась, что жизнь и развод с Павлом Прилучным обернулись для неё такой сильной болью, что она начала злоупотреблять алкоголем. Об этом актриса рассказала в YouTube-шоу "Догадки Агатки".
"Я начала топить своё горе. У меня был миллиард причин пить, и я пила, пила, пила, пила и поняла, что я зашла слишком далеко, и прекратила это дело", — разоткровенничалась Муцениеце.
Также она рассказала, что не чувствует свою меру и не может остановиться даже тогда, когда её тело уже кричит о том, что нужно убрать бутылку. Из-за этого Муцениеце считает, что ей лучше полностью исключить спиртное из своей жизни.
"Я не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и всё. В смысле? А третий, пятый, седьмой бокал?" — попыталась скрыть свою боль за шуткой Агата.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
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