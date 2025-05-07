Звезда Фишера мечтала о Безрукове с детства: откровения актрисы о съёмках и коллегах

Актриса Юлия Ильина, известная по сериалам "Трасса" и "Фишер", раскрыла неожиданный факт из детства.
В интервью порталу "Страсти" она призналась, что мечтала работать с Сергеем Безруковым ещё с семи лет.
"Это желание я загадала на день рождения, словно на падающую звезду", — поделилась 25-летняя звезда.
Ирония судьбы в том, что, несмотря на участие в одном проекте — фильме "Финал", — на площадке их пути не пересеклись.
Актриса также рассказала о съёмках в сериале "Фишер" вместе с Иваном Янковским.
"Ваня — удивительный партнёр: воспитанный, внимательный и безумно талантливый. С ним легко погружаться в образ", — отметила она.
Зрители уже оценили их дуэт: проект вошёл в топы платформ, а поклонники с нетерпением ждут второго сезона.
Ранее стало известно, что шоураннер "Аутсорса" не приехала на похороны сына.
Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант.
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