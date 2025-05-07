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Сбежавшая из России сценаристка Аутсорса не приехала на похороны сына: причины отсутствия

1:14
Кино » Российское кино

Автор сценариев популярных российских сериалов Анна Козлова, известная по проектам "Аутсорс" и "Контакт", не смогла присутствовать на похоронах своего 19-летнего сына Ивана, погибшего в ДТП в Москве.

Свечи
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свечи

По данным StarHit, Козлова, проживающая в Испании с начала СВО, не приехала на церемонию прощания, которую организовали отец юноши — телеведущий Сергей Шаргунов — и невеста погибшего. Девушка, как сообщается, ждала предложения руки и сердца от Ивана, но трагедия перечеркнула планы пары.

Причины отсутствия Козловой остаются неясными. Источники предполагают, что сценаристка могла не успеть прилететь из Европы, однако сама она публичных комментариев не давала.

Ранее Козлова неоднократно критиковала российские власти и граждан, что вызвало волну негативных реакций в соцсетях. Некоторые пользователи связали её решение не возвращаться в Россию с политической позицией, другие призвали не спекулировать на личной трагедии.

Похороны прошли в узком кругу. Шаргунов, несмотря на давний разрыв с Козловой, взял на себя организацию церемонии.

Уточнения

А́нна Ю́рьевна Козло́ва (род. 17 февраля 1981, Москва) — российская писательница, сценаристка, журналистка.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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