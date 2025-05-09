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Искусственный интеллект — радость или катастрофа? Елизавета Боярская делится своим мнением!

1:26
Кино

Елизавета Боярская призналась, что её не столько радует, сколько пугает повсеместное использование ИИ.

Елизавета Боярская
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Дубинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Елизавета Боярская

Благодаря искусственному интеллекту жизнь людей во многом стала легче. Сотрудникам в разных областях не приходится выполнять так много работы, как раньше, ведь частично её теперь выполняют роботы. В беседе с Hello! Елизавета Боярская объяснила, в чём она видит минусы такого явления.

По мнению актрисы, люди могут разучиться мыслить, у них может снизиться уровень интеллекта. Елизавета вспомнила, как вместе с коллегами готовилась к капустнику. Они общими усилиями быстро написали стихи, а потом обратились к ИИ за помощью в сочинении музыки. За пять минут было готово три мелодии на выбор.

"Всё это наводит на мысль, что такими темпами в ближайшем будущем у нас отпадёт необходимость в огромном количестве навыков. Чтобы быть музыкантом, уже не нужно годами заниматься сольфеджио, чтобы писать статьи и сценарии — изучать языки и литературу. И это катастрофа. Не знаю, как оградить детей от такого будущего, в котором сочинения в школе за всех напишет GPT-чат", — высказалась актриса.

Впрочем, Боярская старается сохранять оптимизм и надеется, что ИИ останется лишь помощником и не вытеснит полностью человека.

Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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