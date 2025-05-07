Оливер Стоун в восторге от Москино: режиссёр хочет снять фильм в Москве

Голливудский режиссёр Оливер Стоун, обладатель трёх "Оскаров" и создатель культового "Взвода", посетил московскую киностудию "Москино".

Фото: commons.wikimedia.org by автор Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оливер Стоун

Во время экскурсии по производственным площадкам он не скрывал восхищения.

"Ваша студия похожа на город будущего! Технологии здесь — на уровне лучших мировых стандартов. Я бы с радостью снял здесь проект. Может, договоримся?" — обратился Стоун к организаторам.

Как сообщает kp.ru, режиссёру показали фрагменты фильмов, созданных на "Москино", и рассказали о возможностях студии.

До этого Стоун выступил на марафоне "Знание.Первые", посвящённом юбилею Победы, где заявил, что лишь "диалог и взаимопонимание способны остановить любые конфликты, а мир — это единственный путь для человечества".

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Уточнения

Уи́льям О́ливер Сто́ун (англ. William Oliver Stone; род. 15 сентября 1946, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

