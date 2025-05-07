Жена Андреасяна отказалась от роли Наташи Ростовой в экранизации Войны и мира

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Лиза Моряк официально заявила в своём Telegram-канале, что не будет исполнять роль Наташи Ростовой в экранизации повести Льва Толстого "Война и мир", которую готовит её супруг — режиссёр Сарик Андреасян.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Лизы Моряк в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лиза Моряк

Актриса обратилась к поклонникам с необычным предложением.

"На момент встречи с Болконским Наташе всего 13 лет, но в кино её должна играть совершеннолетняя актриса. Кого бы вы видели в этой роли?" — спросила Моряк, запустив волну обсуждений в сети.

Съёмки проекта стартуют осенью 2025 года, и кастинг на главные роли уже начался. Андреасян, анонсировавший работу над экранизацией 5 мая, пока избегает подробностей, называя процесс "творческим экспериментом".

Поклонники выдвигают кандидатуры: среди фаворитов — юные звёзды вроде Алисы Мироновой ("Топи") и Анны Поповой ("Колл-центр").

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

