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Омар Си и Венсан Кассель сыграют в байопике об отце Александра Дюма

1:19
Кино » Зарубежное кино

Французский кинематограф готовится к громкой премьере: Омар Си ("1+1"), Венсан Кассель ("Такси") и Франсуа Сивиль ("Парижанка") войдут в актёрский состав биографической драмы "Дюма — Чёрный дьявол".

Венсан Кассель
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Венсан Кассель

Режиссёром проекта станет Ладж Ли, номинант на "Оскар" за фильм "Отверженные". Лента расскажет о судьбе Томаса Александра Дюма — бывшего раба, добившегося звания генерала во Франции времён Революции и ставшего отцом Александра Дюма, автора "Трёх мушкетёров".

Главную роль исполнит Тео Кристин. Съёмки начнутся в 2026 году, а продюсированием займутся Pathé и Дмитрий Рассам, известные по экранизациям "Графа Монте-Кристо" и "Мушкетёров".

"Это история о силе духа, которая перекликается с наследием Александра Дюма. Томас — человек, преодолевший рабство и поднявшийся до высот военной карьеры", — отмечают создатели.

Проект станет частью волны фильмов, вдохновлённых творчеством Дюма-сына. Ранее Pathé уже выпустила блокбастеры по его романам, собравшие в прокате сотни миллионов евро.

Для Омара Си это новая драматическая роль после успеха в сериале "Люпен", а Кассель, по слухам, готовится к сложным трюкам без дублёров.

Уточнения

Венса́н Кассе́ль (фр. Vincent Cassel, при рождении Венса́н Крошо́н (фр. Vincent Crochon); род. 23 ноября 1966) — французский актёр и продюсер. 

Омар Си (фр. Omar Sy; род. 20 января 1978 года, Трапп,Ивелин, Иль-де-Франс) — французский актёр, лауреат премии «Сезар» за лучшую мужскую роль. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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