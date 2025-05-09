Мартин Скорсезе перезапускает Мыс страха: звезда сериала Босх блистает в новом триллере

Легендарный Мартин Скорсезе возвращается к своей культовой ленте "Мыс страха" (1991), но уже в формате сериала для Apple TV+.
Проект, экранизирующий роман Джона Д. Макдональда "Палачи", собрав звёздный состав, добавил трёх новых актёров: Анну Барышникову ("Любовь убивает"), Джейми Хектора ("Босх") и Клару Вонг ("Миллиарды").
Ранее к производству присоединились Эми Адамс, Патрик Уилсон и Хавьер Бардем в роли мстительного Макса Кейди.
"Это не просто ремейк, а взгляд на одержимость общества настоящими преступлениями через призму саспенса Хичкока", — отмечают продюсеры.
Сериал расскажет о супругах-адвокатах (Адамс и Уилсон), чья жизнь рушится после выхода Кейди из тюрьмы. Хектор, известный по роли детектива Эдгара в "Босхе", сыграет пока неизвестного персонажа, чьи мотивы тесно переплетутся с основной интригой.
Съёмки возглавит сценарист Ник Антоска ("Чернобыль"), а Скорсезе и Стивен Спилберг выступят продюсерами. Известно, что проект сохранит мрачную атмосферу оригинала, но перенесёт конфликт в реалии XXI века.
Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.
«Мыс страха» (англ
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