Мартин Скорсезе перезапускает Мыс страха: звезда сериала Босх блистает в новом триллере

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Легендарный Мартин Скорсезе возвращается к своей культовой ленте "Мыс страха" (1991), но уже в формате сериала для Apple TV+.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мартин Скорсезе

Проект, экранизирующий роман Джона Д. Макдональда "Палачи", собрав звёздный состав, добавил трёх новых актёров: Анну Барышникову ("Любовь убивает"), Джейми Хектора ("Босх") и Клару Вонг ("Миллиарды").

Ранее к производству присоединились Эми Адамс, Патрик Уилсон и Хавьер Бардем в роли мстительного Макса Кейди.

"Это не просто ремейк, а взгляд на одержимость общества настоящими преступлениями через призму саспенса Хичкока", — отмечают продюсеры.

Сериал расскажет о супругах-адвокатах (Адамс и Уилсон), чья жизнь рушится после выхода Кейди из тюрьмы. Хектор, известный по роли детектива Эдгара в "Босхе", сыграет пока неизвестного персонажа, чьи мотивы тесно переплетутся с основной интригой.

Съёмки возглавит сценарист Ник Антоска ("Чернобыль"), а Скорсезе и Стивен Спилберг выступят продюсерами. Известно, что проект сохранит мрачную атмосферу оригинала, но перенесёт конфликт в реалии XXI века.

Уточнения

Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.





«Мыс страха» (англ lang="en">Cape Fear) — фильм режиссёра Мартина Скорсезе.

