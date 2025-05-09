Полиция Чикаго возвращается: NBC подтвердила 13 сезон сериала — дата премьеры и состав

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Поклонники сериала "Полиция Чикаго" могут праздновать: NBC официально объявила о продлении криминальной драмы на 13 сезон.

Фото: vk.com by канал Chicago Fire|PD|Med|Пожарные|Полиция|Чикаго Мед, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кадр из сериала "Полиция Чикаго"

Финал 12 сезона, который выйдет 21 мая, обещает стать эмоциональным событием — детектив Ким Бёрджесс (Марина Скверчати) и офицер Адам Рузек (Патрик Джон Флюгер) наконец сыграют свадьбу, если, конечно, внешние обстоятельства не помешают их планам.

По данным Deadline, основные актёры сериала, включая Джейсона Бэгга (сержант Хэнк Войт) и Ларойса Хокинса (офицер Кевин Эттуотер), вернутся в новых эпизодах.

Однако в рамках франшизы One Chicago возможны изменения: например, в "Чикаго в огне" завершают работу два персонажа. Пока неясно, затронут ли кадровые перестановки "Полицию Чикаго".

Премьера 13 сезона ожидается осенью 2025 года. Трейлер пока не готов, так как съёмки ещё не начались. Параллельно NBC продлила и другие проекты франшизы: "Чикаго в огне" на 14 сезон, а "Чикаго Мед" на 11.

Уточнения

«Поли́ция Чика́го» (англ. Chicago P.D.) — американский полицейский драматический телесериал, созданный Диком Вульфом и являющийся составной частью франшизы «Чикаго».

