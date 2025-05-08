Чёрная Кошка становится героем: новая серия Marvel о бывшем враге Человека-паука

1:38 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Один из главных антагонистов Человека-паука решил сменить сторону. Фелиция Харди, известная как Чёрная Кошка, возьмёт на себя роль супергероини в собственном комиксе.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Человек-паук

Серия, созданная сценаристкой Дж. Уиллоу Уилсон ("Мисс Марвел") и художником Глебом Мелькиновым, станет спин-оффом текущих выпусков "Удивительного Человека-паука".

История покажет, как после столкновения Питера Паркера с новым злодеем Хеллгейтом Фелиция вдохновится на попытку искупить прошлое. Однако путь от воровки к защитнице Нью-Йорка будет тернистым.

"Чёрная Кошка — персонаж с бунтарской энергией. Её противоречивая история даёт массу возможностей для развития", — объяснила Уилсон в интервью.

Несмотря на романтическую связь с Человеком-пауком и временное сотрудничество с героями, Фелиция долго балансировала между преступлениями и благородством. Она грабила Мстителей и Доктора Стрэнджа, а недавно даже пыталась возглавить криминальный синдикат.

Теперь ей предстоит доказать, что бывшая "королева воров" способна на большее — в боях с Ящером и Кингпином.

Первый выпуск "Черной Кошки" выйдет 20 августа 2025 года. Поклонники уже могут ознакомиться с четырьмя вариантами обложек дебютного номера.

Параллельно Marvel анонсировала, что сюжет затронет неожиданные союзы и этические дилеммы, которые поставят Фелицию перед выбором: вернуться к старой жизни или окончательно встать на сторону света.

Уточнения

Чёрная ко́шка (англ lang="en">Black Cat), настоящее имя — Фели́ция Ха́рди (англ. Felicia Hardy) — персонаж комиксов издательства Marvel Comics, являющаяся воровкой и напарницей супергероя Человека-паука.

