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Чёрная Кошка становится героем: новая серия Marvel о бывшем враге Человека-паука

1:38
Кино » Зарубежное кино

Один из главных антагонистов Человека-паука решил сменить сторону. Фелиция Харди, известная как Чёрная Кошка, возьмёт на себя роль супергероини в собственном комиксе.

Человек-паук
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Человек-паук

Серия, созданная сценаристкой Дж. Уиллоу Уилсон ("Мисс Марвел") и художником Глебом Мелькиновым, станет спин-оффом текущих выпусков "Удивительного Человека-паука".

История покажет, как после столкновения Питера Паркера с новым злодеем Хеллгейтом Фелиция вдохновится на попытку искупить прошлое. Однако путь от воровки к защитнице Нью-Йорка будет тернистым.

"Чёрная Кошка — персонаж с бунтарской энергией. Её противоречивая история даёт массу возможностей для развития", — объяснила Уилсон в интервью.

Несмотря на романтическую связь с Человеком-пауком и временное сотрудничество с героями, Фелиция долго балансировала между преступлениями и благородством. Она грабила Мстителей и Доктора Стрэнджа, а недавно даже пыталась возглавить криминальный синдикат.

Теперь ей предстоит доказать, что бывшая "королева воров" способна на большее — в боях с Ящером и Кингпином.

Первый выпуск "Черной Кошки" выйдет 20 августа 2025 года. Поклонники уже могут ознакомиться с четырьмя вариантами обложек дебютного номера.

Параллельно Marvel анонсировала, что сюжет затронет неожиданные союзы и этические дилеммы, которые поставят Фелицию перед выбором: вернуться к старой жизни или окончательно встать на сторону света.

Уточнения

Чёрная ко́шка (англ   lang="en">Black Cat), настоящее имя — Фели́ция Ха́рди (англ. Felicia Hardy) — персонаж комиксов издательства Marvel Comics, являющаяся воровкой и напарницей супергероя Человека-паука. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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