Чёрная Кошка становится героем: новая серия Marvel о бывшем враге Человека-паука

Один из главных антагонистов Человека-паука решил сменить сторону. Фелиция Харди, известная как Чёрная Кошка, возьмёт на себя роль супергероини в собственном комиксе.
Серия, созданная сценаристкой Дж. Уиллоу Уилсон ("Мисс Марвел") и художником Глебом Мелькиновым, станет спин-оффом текущих выпусков "Удивительного Человека-паука".
История покажет, как после столкновения Питера Паркера с новым злодеем Хеллгейтом Фелиция вдохновится на попытку искупить прошлое. Однако путь от воровки к защитнице Нью-Йорка будет тернистым.
"Чёрная Кошка — персонаж с бунтарской энергией. Её противоречивая история даёт массу возможностей для развития", — объяснила Уилсон в интервью.
Несмотря на романтическую связь с Человеком-пауком и временное сотрудничество с героями, Фелиция долго балансировала между преступлениями и благородством. Она грабила Мстителей и Доктора Стрэнджа, а недавно даже пыталась возглавить криминальный синдикат.
Теперь ей предстоит доказать, что бывшая "королева воров" способна на большее — в боях с Ящером и Кингпином.
Первый выпуск "Черной Кошки" выйдет 20 августа 2025 года. Поклонники уже могут ознакомиться с четырьмя вариантами обложек дебютного номера.
Параллельно Marvel анонсировала, что сюжет затронет неожиданные союзы и этические дилеммы, которые поставят Фелицию перед выбором: вернуться к старой жизни или окончательно встать на сторону света.
Чёрная ко́шка (англ
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