Каскадёр раскрыл особый подход Кристофера Нолана к созданию Одиссеи

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Каскадёр Джеймс Ньюман рассказал о масштабном подходе Кристофера Нолана к съёмкам своего предстоящего фильма, отметив уникальный метод режиссёра выбирать места для съёмок.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Schaaf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Киргизия

После успеха своей предыдущей картины "Оппенгеймер" (2023), Нолан решил снять адаптацию древнегреческого эпоса Гомера "Одиссея", повествующего о десятилетнем путешествии Одиссея домой после Троянской войны. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон, а звёздный актёрский состав пополнили Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Лупита Нионго. Производство началось в феврале и окружено тайнами.

Во время недавнего интервью подкаста Action for Everyone, которое было удалено, Ньюман поделился впечатлениями от работы над фильмом, подчеркнув, что Нолан использовал особый подход к выбору мест съёмок, специально выбирая места, где раньше ничего не снимали. Это иногда приводило к настоящим приключениям, поскольку актёрам и съёмочной группе приходилось отправляться в отдалённые уголки мира ради уникальных кадров. Масштабность производства была настолько велика, что, по словам Ньюмана, подобного фильма больше никогда не снимут. Вот полный комментарий Ньюмана:

"Такой фильм больше никогда не повторится. Думаю, это будет самый грандиозный из всех великих фильмов. Это будет лучший Нолан. Никаких ограничений. По сути, он ведёт борьбу, в которой многие другие даже не участвуют. Координатор показал нам фотографии разведанных мест, разбросанные по всей Европе, потому что путешествие Одиссея безумное, оно длится около десяти лет", — отметил каскадёр.

"Нолан спрашивал: "Эта пещера, кто-нибудь тут уже снимал?" Местный парень отвечал: "Нет". А Нолан говорил: "Здорово! Мы будем снимать здесь".

Таким образом, режиссёр хочет оказаться первым человеком, ступившим сюда и почувствовавшим себя первооткрывателем. Каждый раз съёмочная группа добиралась до места пешком. Например, замок, который выбран домом Одиссея, расположен высоко на холме, и туда надо идти два километра.

Уточнения

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Один из самых кассовых режиссёров в истории, а также один из самых известных и влиятельных кинематографистов.

