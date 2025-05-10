Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умные города знают, как справиться с вызовами XXI века — ваша улица готова
Задрожал руль — ищи беду: 7 проблем, которые не прощают промедления
Разводы, пятна и вздутие полов: какую воду категорически нельзя использовать для уборки
Нежнейшее мясо, карамельный соус: секрет пивного рагу раскрыт — пользуйтесь на здоровье
Роза Сябитова объяснила, как оценить рыночную стоимость любой женщины
Перерасчёт страховых пенсий в августе: как это коснётся работающих граждан
Буддлея: цветущий куст, не требующий частого полива и идеально подходящий для жары
Этот жест Тюрама в адрес Ямала облетел весь мир
Альтернативы известным курортам: откройте для себя 4 прибрежных городка Италии

Каскадёр раскрыл особый подход Кристофера Нолана к созданию Одиссеи

2:22
Кино

Каскадёр Джеймс Ньюман рассказал о масштабном подходе Кристофера Нолана к съёмкам своего предстоящего фильма, отметив уникальный метод режиссёра выбирать места для съёмок.

Киргизия
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Schaaf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Киргизия

После успеха своей предыдущей картины "Оппенгеймер" (2023), Нолан решил снять адаптацию древнегреческого эпоса Гомера "Одиссея", повествующего о десятилетнем путешествии Одиссея домой после Троянской войны. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон, а звёздный актёрский состав пополнили Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Лупита Нионго. Производство началось в феврале и окружено тайнами.

Во время недавнего интервью подкаста Action for Everyone, которое было удалено, Ньюман поделился впечатлениями от работы над фильмом, подчеркнув, что Нолан использовал особый подход к выбору мест съёмок, специально выбирая места, где раньше ничего не снимали. Это иногда приводило к настоящим приключениям, поскольку актёрам и съёмочной группе приходилось отправляться в отдалённые уголки мира ради уникальных кадров. Масштабность производства была настолько велика, что, по словам Ньюмана, подобного фильма больше никогда не снимут. Вот полный комментарий Ньюмана:

"Такой фильм больше никогда не повторится. Думаю, это будет самый грандиозный из всех великих фильмов. Это будет лучший Нолан. Никаких ограничений. По сути, он ведёт борьбу, в которой многие другие даже не участвуют. Координатор показал нам фотографии разведанных мест, разбросанные по всей Европе, потому что путешествие Одиссея безумное, оно длится около десяти лет", — отметил каскадёр.

"Нолан спрашивал: "Эта пещера, кто-нибудь тут уже снимал?" Местный парень отвечал: "Нет". А Нолан говорил: "Здорово! Мы будем снимать здесь".

Таким образом, режиссёр хочет оказаться первым человеком, ступившим сюда и почувствовавшим себя первооткрывателем. Каждый раз съёмочная группа добиралась до места пешком. Например, замок, который выбран домом Одиссея, расположен высоко на холме, и туда надо идти два километра.

Уточнения

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Один из самых кассовых режиссёров в истории, а также один из самых известных и влиятельных кинематографистов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Шоу-бизнес
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым Аудио 
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Еда и рецепты
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Умные города знают, как справиться с вызовами XXI века — ваша улица готова
Задрожал руль — ищи беду: 7 проблем, которые не прощают промедления
Разводы, пятна и вздутие полов: какую воду категорически нельзя использовать для уборки
Нежнейшее мясо, карамельный соус: секрет пивного рагу раскрыт — пользуйтесь на здоровье
Перерасчёт страховых пенсий в августе: как это коснётся работающих граждан
Роза Сябитова объяснила, как оценить рыночную стоимость любой женщины
Буддлея: цветущий куст, не требующий частого полива и идеально подходящий для жары
Этот жест Тюрама в адрес Ямала облетел весь мир
Альтернативы известным курортам: откройте для себя 4 прибрежных городка Италии
Минус 10 лет без салонов и врачей: проверенные методы от морщин в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.