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Топ Ган: Мэверик в новом скандале: сценарист требует признания и доли прибыли Paramount

1:39
Кино » Зарубежное кино

Кинокомпания Paramount оказалась в центре нового судебного разбирательства из-за блокбастера "Топ Ган: Мэверик".

Съемки
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Съемки

Двоюродный брат сценариста Эрика Уоррена Сингера, Шон Грей, подал иск, утверждая, что его вклад в создание фильма был проигнорирован. По словам Грея, он пять месяцев работал над сценарием вместе с Сингером и режиссёром Джозефом Косински, разрабатывая ключевые сцены, включая начальную завязку и эпизод с воздушным боем героя Тома Круза.

В поддержку своих претензий Грей предоставил архив переписок и файлов с временными метками. Его участие также подтвердил военный консультант фильма Джей "Янк" Каммингс.

"В начале над сценарием работали я, Эрик и Шон. Мы провели пять дней в отеле Сан-Диего, выверяя каждую строчку", — заявил он в интервью GQ.

Истец требует официального упоминания в титрах, процента от прибыли и участия в промо-кампаниях. Это не первая проблема Paramount с франшизой: в 2023 году наследники автора оригинальной истории 1983 года пытались оспорить права на сиквел, но суд отклонил иск.

Представители студии назвали новые претензии "безосновательными", сославшись на предыдущий аналогичный случай. Однако адвокат Грея, Марк Тоберофф, настаивает: "Документы доказывают, что Шон — соавтор сценария. Paramount пытается замять историю, но факты говорят сами за себя".

Уточнения

«Топ Ган: Мэверик» (англ. Top Gun: Maverick) — американский драматический боевик Джозефа Косински с Томом Крузом в главной роли, являющийся продолжением фильма 1986 года «Лучший стрелок».
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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