Выходит новый долгожданный фильм о Джоне Уике с Киану Ривзом в главной роли

Перед премьерой "Балерины" с Анной де Армас фанатам подарят новый фильм франшизы "Джон Уик".

Фото: ВК-аккаунт Киану Ривза is licensed under public doman Актёр Киану Ривз

Поклонники Джона Уика с нетерпением ждут выхода нового боевого эпизода франшизы "Балерина", спин-оффа с участием Анны де Армас, в котором Киану Ривз сыграет специальную роль. Но перед этим выйдет другой фильм.

Lionsgate удивила поклонников, объявив о выпуске документального фильма "Уик — боль" ("Wick Is Pain") 9 мая на цифровых платформах США. Пока неизвестно, когда эта картина о закулисных событиях франшизы появится в Бразилии.

Согласно синопсису, "Wick Is Pain — это реальная история, стоящая за франшизой Джон Уик, которую играет Киану Ривз. Фильм снят эксклюзивными кадрами, снятыми в течение десятилетия внутри и вне съемочной площадки, рассказывая историю путешествия Джона Уика от независимого кино — преодолевающего гору творческих, финансовых и личных трудностей — до глобального феномена, который переопределил жанр экшена и породил три успешных продолжения.

"Я рад поделиться и стать частью экстраординарного пути фанатов, ведущих фильмы Джона Уика за кулисы", — сказал Киану Ривз.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves, [kiˈɑːnuː]; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях «Билл и Тед».

