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Фанаты фильма Назад в будущее раскрыли интересную деталь сюжета культовой картины

Кино

Открывающая сцена фильма "Назад в будущее" раскрывает мрачную деталь о Доке Броуне, затмённую событиями оригинального фильма.

DeLorean - машина времени
Фото: commons.wikimedia.org by Ото Годфри и Джастин Мортон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
DeLorean - машина времени

Наблюдая любимую трилогию Роберта Земекиса, трудно удержаться от вопроса, каким образом Док Браун финансирует свои изобретения на протяжении всей серии фильмов "Назад в будущее". Однако именно такие причудливые подробности, воплощённые в фильмах, делают их такими увлекательными. Наряду с обращением к альтернативным временным линиям, это создаёт прочную основу для многих элементов путешествий во времени в фильме "Назад в будущее".

Первый фильм предлагает относительно простое начало, однако появление второй части — "Назад в будущее 2" — вызывает значительный хаос, ведущий к восьми различным временным линиям в конце последней картины. Док является центром всего этого хаоса, а поступки его персонажа и Марти становятся причиной многочисленных отклонений временных линий. Сказанное свидетельствует о невероятной сложности характера Дока, и одна деталь из первого фильма "Назад в будущее" намекает на то, что путь изобретателя оказался гораздо труднее, чем казалось изначально.

Док Браун представлен в культовом сериале Земекиса как буйный учёный, живущий в крайне захламлённом пространстве. В фильме "Назад в будущее" полно скрытых сюжетных подсказок, но одна определённая деталь легко ускользает от внимания зрителя. Интересно отметить, что знаменитое вступление к фильму включает один кадр, показывающий, что Док Браун просрочил многочисленные финансовые платежи. Примерно на отметке 00:01:30 показаны одни из множества часов Дока, поверх которых лежит неоплаченный счёт, намекающий на возможность того, что любимый персонаж испытывает серьёзные финансовые трудности.

Уточнения

«Наза́д в бу́дущее» (англ. Back to the Future) — американский научно-фантастический фильм режиссёра Роберта Земекиса. Сценарий написали Земекис и Боб Гейл, исполнительные продюсеры — Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Кэтлин Кеннеди.

Коме́дия (др.-греч. κωμ-ῳδία, от κῶμος «праздник в честь Диониса» + ἀοιδή / ᾠδή, ᾠδά «песня; ода») — жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходами, и также вид драмы, в котором специфически разрешается момент действенного конфликта или борьбы.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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