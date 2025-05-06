Леонид Якубович в роли, которую никто не ожидал: детали нового хоррора

Режиссёр Валерия Гай Германика, известная провокационными проектами вроде "Школы" и "Все умрут, а я останусь", объявила о съёмках микросериала в жанре боди-хоррор.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Леонид Якубович

Главные роли в нём исполнят Леонид Якубович, легенда телешоу "Поле чудес", и актриса Мария Кончаловская.

Анонс стал неожиданностью для поклонников: Якубович, десятилетиями ассоциирующийся с юмором и семейным форматом, впервые попробует себя в мрачном хорроре.

Германика раскрыла детали в своём Telegram-канале, не уточнив сюжета, но подчеркнув экспериментальный подход.

"Это вызов для всех — и для меня, и для актёров", — написала режиссёр.

Инсайдеры предполагают, что проект будет исследовать телесные трансформации и психологические страхи, сохраняя фирменный стиль Германики — жёсткий реализм с элементами абсурда.

Ранее звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" раскрыл планы по строительству бизнес-империи.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).



Вале́рия Гай Алекса́ндровна Герма́ника (при рождении — Вале́рия И́горевна Дуди́нская; род. 1 марта 1984, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр и телеведущая.

