Звезда сериала Слово пацана заявил о планах создать строительную империю

Актёр Леон Кемстач раскрыл амбициозные планы по созданию собственного строительного бизнеса.

Фото: rutube.ru by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леон Кемстач

В интервью Hello! молодой артист назвал это не мечтой, а стратегической целью.

"Когда окончательно сформируюсь как личность, займусь строительством своей "империи"", — заявил артист, подчеркнув серьёзность намерений.

Однако новости о карьерных устремлениях совпали со скандалом: Telegram-канал Mash сообщил, что Кемстач и его коллега Рузиль Минекаев якобы задолжали 922 тыс. рублей за логистику чипсов "Эу, пацан!".

Представитель актёра Владислав опроверг информацию, уточнив, что иск компании "Альянслогистик" направлен не на артистов, а на производителя снеков.

Леон Кемстач прославился после съёмок в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором он сыграл главную роль. Известно, что 15-летний юноша учится в Дубае.

Ранее Пётр Дранга опубликовал несколько снимков с дочерью Агаты Муцениеце после объявления о помолвке с актрисой.

Уточнения

Лео́н Ильи́ч Ке́мстач (род. 1 августа 2008, Санкт-Петербург) — российский актёр кино и телевидения.

