Ирина Пегова о своей фигуре: почему театр принимает, а кино отказывается?

Ирина Пегова приняла участие в шоу Кино Mail "Актёрская студия" и рассказала, почему она более востребована в театре, чем в кино.
Пегова призналась, что всему виной её фигура, отличающаяся от модельных стандартов. Актриса объяснила, что на экране люди в теле выглядят ещё более полными, поэтому режиссёры не предлагают ей разнообразных ролей. То касается театра, то в нём подобных ограничений нет.
"Надо было другую фактуру себе за жизнь зарабатывать. Следить более тщательно за телом. Слежу, но, видимо, недостаточно. Это своё собственное халатное отношение. Если ты имеешь чуть-чуть лишнего веса, то это сразу же ограничивает всех", — пояснила звезда.
Ири́на Серге́евна Пе́гова (род. 18 июня 1978, Выкса, Горьковская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, танцовщица и телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.