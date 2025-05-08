Ирина Пегова о своей фигуре: почему театр принимает, а кино отказывается?

Ирина Пегова приняла участие в шоу Кино Mail "Актёрская студия" и рассказала, почему она более востребована в театре, чем в кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Niklitov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ирина Пегова

Пегова призналась, что всему виной её фигура, отличающаяся от модельных стандартов. Актриса объяснила, что на экране люди в теле выглядят ещё более полными, поэтому режиссёры не предлагают ей разнообразных ролей. То касается театра, то в нём подобных ограничений нет.

"Надо было другую фактуру себе за жизнь зарабатывать. Следить более тщательно за телом. Слежу, но, видимо, недостаточно. Это своё собственное халатное отношение. Если ты имеешь чуть-чуть лишнего веса, то это сразу же ограничивает всех", — пояснила звезда.

Уточнения

Ири́на Серге́евна Пе́гова (род. 18 июня 1978, Выкса, Горьковская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, танцовщица и телеведущая.

