Собчак высмеяла нестыковки в сюжете сериала Аутсорс с Янковским в главной роли

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Журналистка Ксения Собчак объяснила, в чём абсурдность сюжета сериала "Аутсорс", в котором главную роль сыграл Иван Янковский.

Фото: ВК-аккаунт Ивана Янковского is licensed under public doman Актёр Иван Янковский

Ксения Собчак рассказала, что смотрит сериал "Аутсорс", занимаясь на беговой дорожке.

Журналистка похвалила игру Ивана Янковского, известного широкой публике по роли в сериале "Слово пацана". Она подметила, как убедительно актёр играет свою роль.

Собчак, однако, высмеяла сюжет сериала, который расходится с реалиями сегодняшнего дня.

Её смутило то, что героиня, которая стала жертвой насилия, терзается от мысли о том, чьего ребёнка она носит под сердцем. Супруг женщины тоже мучается вопросом, его это ребёнок или он был зачат в результате нападения на его жену.

Ксения Собчак напомнила авторам сериала, что сегодняшний уровень развития науки позволяет выяснить отцовство малыша ещё до его появления на свет. Эта нестыковка, по мнению журналистки, очень мешает воспринимать фильм всерьёз.

Уточнения

Ива́н Янко́вский: Янковский, Иван Филиппович (род. 1990) — российский актёр, лауреат премии «Золотой орёл».

