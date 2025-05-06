Marvel сыграла в ребрендинг: как Громовержцы* превратились в Новых Мстителей и запутали фанатов

Всего через несколько дней после премьеры фильма "Громовержцы"* Marvel раскрыла секрет звёздочки в названии, перевернув ожидания поклонников.
Оказалось, "Громовержцы" — лишь рабочее название команды, а её истинное имя — "Новые Мстители". Студия запустила масштабный ребрендинг: в новых рекламных материалах и на постерах вместо оригинального названия красуется только "Новые Мстители".
Фанаты недоумевают: почему Marvel не использовала гибридный вариант вроде "Громовержцы: Новые Мстители", чтобы сохранить связь с первоначальным брендом?
"Это как переименовать "Мстителей" в середине саги — зрители теряют нить", — комментируют в соцсетях.
Особое внимание привлекли плакаты, где название фильма вообще отсутствует — лишь логотип команды. Критики предположили, что студия решила "обнулить" восприятие, сделав ставку на силу бренда "Мстители", но результат оказался спорным.
Ранее Олег Меньшиков рассказал об упущенной роли.
«Громове́ржцы» (англ. Thunderbolts) — команда антигероев комиксов издательства Marvel Comics, которая состоит в основном из бывших суперзлодеев. Команда дебютировала в 1997 году в комиксе «Невероятный Халк» № 449.
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