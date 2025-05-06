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Marvel сыграла в ребрендинг: как Громовержцы* превратились в Новых Мстителей и запутали фанатов

1:04
Кино » Зарубежное кино

Всего через несколько дней после премьеры фильма "Громовержцы"* Marvel раскрыла секрет звёздочки в названии, перевернув ожидания поклонников.

Marvel
Фото: commons.wikimedia.org by The Conmunity - Pop Culture Geek from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Marvel

Оказалось, "Громовержцы" — лишь рабочее название команды, а её истинное имя — "Новые Мстители". Студия запустила масштабный ребрендинг: в новых рекламных материалах и на постерах вместо оригинального названия красуется только "Новые Мстители".

Фанаты недоумевают: почему Marvel не использовала гибридный вариант вроде "Громовержцы: Новые Мстители", чтобы сохранить связь с первоначальным брендом?

"Это как переименовать "Мстителей" в середине саги — зрители теряют нить", — комментируют в соцсетях.

Особое внимание привлекли плакаты, где название фильма вообще отсутствует — лишь логотип команды. Критики предположили, что студия решила "обнулить" восприятие, сделав ставку на силу бренда "Мстители", но результат оказался спорным.

Ранее Олег Меньшиков рассказал об упущенной роли.

Уточнения

«Громове́ржцы» (англ. Thunderbolts) — команда антигероев комиксов издательства Marvel Comics, которая состоит в основном из бывших суперзлодеев. Команда дебютировала в 1997 году в комиксе «Невероятный Халк» № 449.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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