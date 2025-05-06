Меньшиков рассказал, о какой упущенной роли жалеет больше всего

Народный артист России Олег Меньшиков впервые раскрыл нереализованные творческие амбиции в эфире шоу "5 книг" Александра Цыпкина.

Фото: Кинопоиск by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олег Меньшиков

Актёр признался, что всю жизнь избегал отвечать на вопрос о желанных ролях, но сейчас сожалеет об упущенной возможности воплотить на экране Воланда из романа Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Единственное, что мне удалось, — роль Мефистофеля в короткометражке Сергея Харченко", — отметил Меньшиков, намекнув на интерес к мистическим персонажам.

Артист также дал оценку экранизациям культового произведения. По его словам, большинство предыдущих версий, включая советские и современные, страдали "обслуживанием сюжета" в ущерб глубине.

Исключение он сделал только для фильма Михаила Локшина 2024 года, назвав его "самым удачным и смелым": "Здесь есть авторский взгляд, а не просто пересказ текста".

Картина Локшина, ставшая главным кинополемическим событием прошлого года, переносит зрителей в футуристическую Москву 1930-х, где писатель, создавший пьесу о Понтии Пилате, сталкивается с травлей и цензурой. Его спасает лишь встреча с Маргаритой — возлюбленной, вдохновляющей на борьбу за творческую свободу.

Ранее стало известно, что на гитариста Led Zeppelin подали в суд.

Уточнения

Оле́г Евге́ньевич Ме́ньшиков (род. 8 ноября 1960, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, народный артист Российской Федерации (2003).



Михаи́л Арнольдович Ло́кшин (англ. Michael Lockshin; род. 1981, США) — российский и американский кинорежиссёр и сценарист.

