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Харрисон Форд готов продолжить участие во вселенной сериала Йеллоустоун после выхода финала приквела 1923

3:01
Кино

Знаменитый актёр присоединился к Хелен Миррен, Джулии Шлаеффер и Аминэ Невес на мероприятии FYC, посвящённому показу финального эпизода первого сезона приквела, премьера которого состоялась 6 апреля.

Актёр Харрисон Форд
Фото: ВК-аккаунт Харрисона Форда is licensed under public doman
Актёр Харрисон Форд

Харрисон Форд провёл День Звёздных Войн (4 мая), празднуя вовсе не "Звёздные войны", а приквел сериала "Йеллоустоун" — "1923", недавно завершивший второй сезон, возможно ставший последним.

На мероприятии FYC в Лос-Анджелесе в воскресенье Форд, исполнивший роль патриарха Джейкоба Даттона с Хелен Миррен в роли Кары, рассказал изданию The Hollywood Reporter, что концовка второго сезона получилась "потрясающей — история была рассказана очень чётко, и я абсолютно доволен результатом. Это, вероятно, самый насыщенный сценарий и работа, над которой я трудился долгое время".

Миррен пошутила, что была "убеждена, что моя героиня умрёт, так что я была приятно удивлена, оставшись живой в конце шоу". Действительно, второй сезон завершился тем, что персонажи Миррен и Форда выжили, тогда как Алекс (роль исполняет Джулия Шлаеффер) наконец добирается до Монтаны и рождает ребёнка Джона и Спенсера Даттон (Брэндон Скленар), прямо перед собственной смертью. Этот ребёнок кажется прямым родственным звеном с Джоном Даттоном III, персонажа, сыгранного Кевином Костнером в сериале "Йеллоустоун", хотя актерский состав пока воздерживается от официального подтверждения этого факта без благословления создателя Тейлора Шеридан.

"Меня восхищает тот факт, что будущее Йеллоустоуна доверено этому крошечному младенцу, находящемуся на руках двух пожилых людей, фактически дедушки и бабушки. Я считаю, что это интересная концепция", продолжила Миррен, говоря о своём последнем кадре, держащей младенца Джона на руках.

"1944" станет следующим хронологическим приквелом во вселенной "Йеллоустоуна", однако компания Paramount официально не подтвердила, является ли второй сезон финалом сериала "1923". Прыжок во времени предполагает, что внимание в проекте "1944" сосредоточится на 20-летнем Джоне Даттоне II, и Брэндон Скленар выразил заинтересованность вернуться в образе отца семейства и управляющего семейной фермой Спенсера в рамках этого приквела. Что касается персонажей Форда и Миррен, которым было бы около ста лет в 1944 году, оба заявили, что готовы вернуться в качестве флешбэков или в другой форме присутствия во вселенной "Йеллоустоуна".

"Я всё ещё жив", — пошутил Форд о персонаже Джейкобе Даттоне, добавив, что вернётся, если Шеридан "вежливо попросит".

Уточнения

Ха́ррисон Форд (англ. Harrison Ford; род. 13 июля 1942[…], Чикаго, Иллинойс) — американский актёр кино и телевидения, продюсер. Номинант на премию «Оскар», BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии «Золотой глобус», почётной «Золотой пальмовой ветви», а также почётного «Сезара». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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