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Кто сыграет Наташу Ростову: Сарик Андреасян решился на экранизацию Войны и мира

0:49
Кино

Режиссёр Сарик Андреасян замахнулся на бессмертную классику, решив экранизировать эпопею Льва Толстого.

Сцена из спектакля театра Модерн Война и мир
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Война и мир

Сарик Андреасян принял решение снимать фильм по роману Льва Толстого "Война и Мир".

Так как режиссёр часто отдаёт главные роли в фильмах своей жене, интернет-пользователи запереживали, предположив, роль Наташи Ростовой достанется Лизе Моряк.

Жена кинодеятеля поспешила успокоить публику. Она напомнила о том, что в романе Ростова появляется в возрасте 13 лет. Моряк уверена, что главную роль, однако, следует отдать совершеннолетней девушке.

Ранее Дмитрий Нагиев высказался по поводу того, что Сарик Андреасян раскритиковал режиссёра Андрея Тарковского.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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