Коты, которые правят домом: история семьи актёров, где питомцы — главные члены семьи

Вильма Кутавичюте замужем на Юрием Колокольниковым. У актёров нет детей, зато есть пушистое счастье — три породистых кота. Об этом Вильма рассказала в интервью WomanHit.
Всё началось с первого кота. Супругам так понравилось, что в доме живёт мейн-кун, что захотелось взять ещё одного питомца, а через некоторое время они обзавелись и третьим.
"Как я люблю говорить, "у нас дома тридцать килограммов котов". Между прочим, они все уральские, из Свердловской области. Каждый — целая личность, и мы уже давно смирились с тем, что это нам позволено жить в их квартире", — говорит актриса.
Ю́рий Андре́евич Колоко́льников (род. 15 декабря 1980, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и кинопродюсер.
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