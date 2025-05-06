Может быть, он меня разлюбил: Дмитрий Нагиев рассказал, почему Жора Крыжовников не взял его в Слово пацана

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Жора Крыжовников стал шоураннером нового сериала "Санкционер", который выйдет в следующем году. Главную роль играет Дмитрий Нагиев. Актёр рассказал в интервью Кино Mail, почему он не снялся в предыдущем сериале Крыжовникова "Слово пацана".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Нагиев

"Он про возраст что-то говорил. Я ему говорю: "Да чего такого? Пацаны и такие бывают". Не взял. Может быть, нет роли. Может быть, он меня разлюбил. Может, меня не любил никогда. Чёрт его знает. Странный человек, надо к нему приглядеться", — шутливо заметил артист.

Также Нагиев признался, что не хотел играть в "Санкционере", но всё же уступил уговорам, ведь главную роль писали специально под него. Персонаж Нагиева — бизнесмен, внесённый в санкционный список за границей, потерявший всё и решивший начать заново свой путь обогащения.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

