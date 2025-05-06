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Непрактичная бабушка: Ольга Волкова поделилась секретом своей жизни — вот чем она отличается от героини Папиных дочек

0:47
Кино

Актриса Ольга Волкова, сыгравшая в "Папиных дочках" строгую и авторитарную бабушку, которая не прочь покомандовать, призналась в интервью Леди Mail, что в жизни она абсолютно отличается от своей героини.

Ольга Волкова
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ольга Волкова

На самом деле Волкова — мягкий, немного рассеянный и непрактичный человек. Её настоящие внуки даже иногда злятся за это на бабушку.

"Я абсолютно другая. Собственные внуки со мной общаются как с маленькой недалекой девочкой. Я деликатно молчу в ответ", — призналась актриса.

Также она рассказала, что у неё всегда уходит много времени на то, чтобы выучить текст своей роли. Кроме того, Волкова чувствует, что быт и финансы — далеко не самые сильные её стороны.

Уточнения

О́льга Влади́мировна Во́лкова (при рождении Политова; род. 15 апреля 1939, Ленинград) — советская и российская актриса театра и кино.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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