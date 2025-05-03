Хочу бежать в горы: звезда Клана Сопрано объявил о переезде в Европу из-за политики США

Актёр Джо Пантольяно, известный по ролям в "Клане Сопрано" и "Матрице", заявил о планах покинуть США из-за растущего дискомфорта, связанного с политической ситуацией в стране.

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На премьере документального проекта Стэнли Туччи "В Италии" в Нью-Йорке 73-летний актёр признался изданию Page Six, что ему трудно сейчас думать о работе, например, о создании шоу.

"Мир в огне, мне трудно сосредоточиться", — пояснил он.

Пантольяно и его жена, актриса Нэнси Шеппард, рассматривают Португалию как возможное новое место жительства. Недавняя поездка в эту страну убедила их в правильности выбора: "Нам там очень понравилось".

Актёр также выразил опасения по поводу кибератак, связав 18-часовой блэкаут в Португалии с "репетицией будущих событий в США". Для экстренных случаев он хранит дома запас наличных, спрятанных так, что "никто не найдет без карты".

Решение Пантольяно присоединиться к списку знаменитостей, покинувших Штаты, стало ответом на внутренние конфликты и социальную напряжённость. Ранее о переезде в Ирландию объявила комик Рози О'Доннелл, объяснив это "заботой о безопасности ребёнка".

Уточнения

Джозеф Питер «Джо» Пантолиано (англ. Joe Pantoliano; род. 12 сентября 1951, Хобокен, Нью-Джерси, США) — американский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист, обладатель премии «Эмми».

