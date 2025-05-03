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Никто не понимает, о чём говорит: звезда Белого лотоса высмеял слухи о конфликтах в актёрском составе

2:01
Кино » Зарубежное кино

Актёр Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в "Гарри Поттере", в шутливой форме ответил на слухи о напряжённости среди звёзд третьего сезона сериала "Белый лотос".

Джейсон Айзекс и Уолтон Гоггинс
Фото: instagram.com by личный аккаунт Джейсона Айзекса в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джейсон Айзекс и Уолтон Гоггинс

В личном блоге он опубликовал селфи с коллегой Уолтоном Гоггинсом, на котором целует его в лоб, сопроводив пост провокационным вопросом.

"Эй, все вы, гении интернет-расследований — видите здесь вражду?!!", — написал Айзекс.

Подпись также содержала отсылку к сюжету финала сезона, где персонаж Гоггинса погибает, и хэштег #RicksAlive ("Рик жив").

Напряженность в съёмочной группе сериала стала предметом спекуляций после того, как Гоггинс и его экранная возлюбленная Эйми Лу Вуд перестали следить друг за другом в соцсетях. В интервью The Times 1 мая актёр отказался комментировать ситуацию, заявив: "Я не буду обсуждать это".

Ранее Айзекс в эфире SiriusXM раскритиковал домыслы поклонников: "Люди думают, что они что-то раскрыли, но никто не имеет ни малейшего понятия, о чем они говорят. Это просто мнения, которые множатся из-за тысяч других таких же".

В своем посте Айзекс также намекнул на конфликт с Университетом Дьюка, выпускником которого является его персонаж — бизнесмен Тимоти Рэтлифф. В одном из эпизодов герой появляется в футболке вуза, держа пистолет у виска, что вызвало недовольство администрации.

Представители университета заявили The New York Times, что образ "не отражает их ценности", но актёр ответил на это дерзко, появившись на премьере сезона в майке с талисманом Дьюка — Синим Дьяволом.

"Белый лотос" остаётся одним из самых обсуждаемых проектов HBO, а третий сезон, действие которого разворачивается в Таиланде, уже успел вызвать резонанс не только сюжетом, но и закулисными историями.

Уточнения

Дже́йсон Майкл А́йзекс (англ. Jason Michael Isaacs; род. 6 июня 1963, Ливерпуль) — британский актёр, играющий преимущественно отрицательных персонажей. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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