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Кинотеатры — это магия: Райан Джонсон ответил главе Netflix на критику

1:16
Кино » Зарубежное кино

Режиссёр Райан Джонсон, создатель детективной франшизы "Достать ножи", вступил в полемику с главой Netflix Тедом Сарандосом, назвавшим кинотеатры "устаревшими".

Райан Джонсон
Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Райан Джонсон

В интервью Business Insider постановщик заявил, что любит кинотеатры и продолжает в них ходить.

Джонсон предположил, что слова гендиректора стриминга могли быть вырваны из контекста, и напомнил о кассовых успехах "Майнкрафта в кино" и "Грешников", доказавших, что зрители ценят театральный опыт.

Третий фильм о детективе Бенуа Бланке — "Проснись, мертвец" — запланирован на 2025 год. Режиссёр намерен добиваться максимального проката.

"Мы будем бороться за каждый кинотеатр. Важно, чтобы люди смотрели историю именно так — в зале, вместе", — заявил Джонсон.

Netflix, выступивший сопродюсером "Достать ножи", едва не сорвал прокат "Стеклянной луковицы", предложив лишь неделю показа. Дэниел Крейг, сыгравший Бланка, тогда резко раскритиковал Сарандоса, после чего сроки увеличили до месяца.

Ранее стало известно, что Джеймс Кэмерон намерен экранизировать историю выжившего после двух атомных бомб.

Уточнения

Ра́йан Крэйг Джо́нсон (англ. Rian Craig Johnson, род. 17 декабря 1973, Силвер-Спринг, Мэриленд — американский кинорежиссёр и сценарист, известный в первую очередь благодаря фильму «Звёздные войны: Последние джедаи», серии «Озимандия» из сериала «Во все тяжкие» и франшизе «Достать ножи».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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