Я обязан это сделать: Джеймс Кэмерон экранизирует историю выжившего после двух атомных бомб

Режиссёр Джеймс Кэмерон объявил о планах экранизировать роман "Призраки Хиросимы" Чарлза Пеллегрино.
Как сообщает Deadline, проект станет первой работой мастера вне вселенной "Аватар" с 1997 года, когда вышел "Титаник". К съёмкам Кэмерон приступит после завершения пятой части саги, премьера третьей из которых намечена на 19 декабря 2025 года.
Книга, выход которой в США запланирован на 5 августа — 80-ю годовщину бомбардировки Хиросимы, основана на реальных событиях. Её центральный герой — Цутому Ямагучи, переживший атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года.
Кэмерон признался, что встречался с японцем незадолго до его смерти в 2010 году.
"Он передал эстафету своей истории нам. Я не могу отвернуться от этого. Я обязан это сделать", — пояснил постановщик.
Режиссёр назвал проект "широкомасштабным бескомпромиссным кино", над которым размышлял 15 лет. Тема ядерной угрозы, затронутая еще в "Терминаторе", волнует его с детства — после наблюдений за Карибским кризисом.
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Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.
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