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Я обязан это сделать: Джеймс Кэмерон экранизирует историю выжившего после двух атомных бомб

1:24
Кино » Зарубежное кино

Режиссёр Джеймс Кэмерон объявил о планах экранизировать роман "Призраки Хиросимы" Чарлза Пеллегрино.

Джеймс Кэмерон
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джеймс Кэмерон

Как сообщает Deadline, проект станет первой работой мастера вне вселенной "Аватар" с 1997 года, когда вышел "Титаник". К съёмкам Кэмерон приступит после завершения пятой части саги, премьера третьей из которых намечена на 19 декабря 2025 года.

Книга, выход которой в США запланирован на 5 августа — 80-ю годовщину бомбардировки Хиросимы, основана на реальных событиях. Её центральный герой — Цутому Ямагучи, переживший атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года.

Кэмерон признался, что встречался с японцем незадолго до его смерти в 2010 году.

"Он передал эстафету своей истории нам. Я не могу отвернуться от этого. Я обязан это сделать", — пояснил постановщик.

Режиссёр назвал проект "широкомасштабным бескомпромиссным кино", над которым размышлял 15 лет. Тема ядерной угрозы, затронутая еще в "Терминаторе", волнует его с детства — после наблюдений за Карибским кризисом.

Ранее принц Гарри сообщил, что прекращает войну с королевской семьёй.

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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