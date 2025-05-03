Я обязан это сделать: Джеймс Кэмерон экранизирует историю выжившего после двух атомных бомб

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Режиссёр Джеймс Кэмерон объявил о планах экранизировать роман "Призраки Хиросимы" Чарлза Пеллегрино.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джеймс Кэмерон

Как сообщает Deadline, проект станет первой работой мастера вне вселенной "Аватар" с 1997 года, когда вышел "Титаник". К съёмкам Кэмерон приступит после завершения пятой части саги, премьера третьей из которых намечена на 19 декабря 2025 года.

Книга, выход которой в США запланирован на 5 августа — 80-ю годовщину бомбардировки Хиросимы, основана на реальных событиях. Её центральный герой — Цутому Ямагучи, переживший атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года.

Кэмерон признался, что встречался с японцем незадолго до его смерти в 2010 году.

"Он передал эстафету своей истории нам. Я не могу отвернуться от этого. Я обязан это сделать", — пояснил постановщик.

Режиссёр назвал проект "широкомасштабным бескомпромиссным кино", над которым размышлял 15 лет. Тема ядерной угрозы, затронутая еще в "Терминаторе", волнует его с детства — после наблюдений за Карибским кризисом.

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Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.



