Брухунова раскритиковала жену Янковского за роль в Кракене: не справилась!

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

На фоне успешного старта в прокате приключенческого экшна "Кракен" разгорелся неожиданный скандал. Своё недовольство игрой актрисы Дианы Пожарской выразила супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

Фото: YouTube канал ПРО КИНО by Скриншот видео YouTube канала ПРО КИНО, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диана Пожарская и Иван Янковский

Татьяна Брухунова резко высказалась об актёрской игре Дианы Пожарской — жены Ивана Янковского, исполнившей в фильме роль геолога.

"Единственная женская роль оказалась провальной. Диана не справилась: её героиня плоская, без эмоциональной глубины. Ни страха перед ужасом, ни искры чувств — на фоне ярких второстепенных персонажей это особенно заметно", — заявила Брухунова в своём блоге.

Фильм Николая Лебедева, рассказывающий о столкновении команды исследователей с мифическим морским чудовищем, собрал восторженные отзывы зрителей. Однако мнение Брухуновой добавило нотку остроты в общую хвалебную симфонию.

Критике подверглась лишь Пожарская, чей персонаж, по словам Татьяны, "не дотянул" до уровня проекта. При этом блогерша отметила успехи отечественного кино: "Импортозамещение удалось! Визуал — огонь, особенно сам Кракен. Режиссура, мужской актёрский состав — всё на пятёрку".

Ранее российские режиссёры заговорили о проблемах в современном кино.

Уточнения

Иван Филиппович Янко́вский (род. 30 октября 1990, Москва) — российский актёр театра и кино.



Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.

