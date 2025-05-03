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Драматургия в упадке: как отсутствие идей убивает современное кино в России

1:21
Кино » Российское кино

Российские кинематографисты всё чаще поднимают вопрос о глубинных проблемах отечественного кино, и их диагнозы звучат тревожно.

Камера
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Камера

Владимир Грамматиков, режиссёр легендарного «Усатого няня», в интервью ТАСС заявил, что главная беда индустрии — драматургия.

«Дефицит новых идей и смелых творческих решений. Мы топчемся на месте, не находя свежих нарративов», — отметил 82-летний постановщик, подчеркнув, что без оригинальных сценариев даже технически совершенные фильмы теряют зрителя.  

Эту точку зрения поддерживает и Алексей Учитель, ранее говоривший о глобальном кризисе сценаристов. Он уверен, что талантливых авторов не хватает не только в России — весь мир ищет новых Шекспиров для экрана.

Однако Карен Шахназаров в своём выступлении акцентировал именно отечественную специфику, отмечая вторичность современного кино. По его словам, в СССР у каждого режиссёра был уникальный почерк — Тарковский, Михалков, Рязанов. Сегодня же многие лишь копируют западные шаблоны, теряя собственную идентичность.

Ранее фронтмен группы Blink-182 рассказал о борьбе с онкологией.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Грамма́тиков (род. 1 июня 1942, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург и преподаватель. 

Алексе́й Ефи́мович Учи́тель (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и кинооператор, народный артист Российской Федерации (2002), художественный руководитель киностудии «Рок».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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