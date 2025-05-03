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Секреты Уайатта Рассела: что его родители на самом деле думают о его роли в Marvel

Кино » Зарубежное кино

Уайатт Рассел, звезда грядущего блокбастера Marvel "Громовержцы*", раскрыл в эксклюзивном интервью PEOPLE, чего на самом деле ждут от его кинодебюта в киновселенной легендарные родители — Курт Рассел и Голди Хоун.

Уайатт Рассел
Фото: commons.wikimedia.org by Видео от W!ZARD Radio Media, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Уайатт Рассел

"Они просто надеются, что фильм будет хорошим. Ведь если работа не удалась — не важно, в каком проекте ты участвуешь", — с улыбкой признался 38-летний актёр.

Для Уайатта, ранее покорившего фанатов Мстителей в роли Джона Уокера в сериале "Сокол и Зимний солдат", съёмки в "Громовержцах*" (премьера — 2 мая) стали не только профессиональным вызовом, но и личным испытанием.

Всего через неделю после рождения второго сына Бун Джозефа в феврале 2024 года он отправился на площадку, где его ждали экшн-сцены и работа с коллегами — Себастьяном Стэном, Дэвидом Харбором и Флоренс Пью.

"Я боялся, что не справлюсь с отцовством, но команда стала поддержкой", — признался актёр в эфире "Шоу Джимми Киммела", едва сдерживая эмоции.

Став отцом двух мальчиков (старший, Бадди Прайн, родился в 2021-м), Уайатт по-новому понял своих родителей. Он объяснил, что с появлением собственных детей понимаешь, что близкие всегда заботятся о твоём счастье.

Курт и Голди, чей брак длится 40 лет, избегают давать советы без запроса, предпочитая дождаться премьеры. По словам Уайтта, родители оценивают работы как зрители — без скидок на родство.

Интересно, что переход к отцовству совпал у Рассела с погружением в мир супергероев. Он отметил, что возвращаясь со съёмок, осознавал важность баланса между работой и семьёй. Коллеги по фильму, по словам Уайатта, стали "второй семьёй": совместные репетиции с Ханной Джон-Кеймен и юмор Джулии Луи-Дрейфус помогали отвлечься от тревог.

Пока фанаты гадают, станет ли фильм "Громовержцы*" новым "Стражем Галактики", сам Уайатт шутит, что главный критик — его старший сын Бадди, который требует костюм Капитана Америки. 

Что касается родителей, то их вердикт станет известен лишь после премьеры. Но как отмечает сам актёр: "Если папа одобрит — значит, мы сделали что-то по-настоящему крутое".

Уточнения

Уайатт Хоун Рассел (англ. Wyatt Russell, 10 июля 1986, Лос-Анджелес) — американский актёр и хоккеист.

Курт Фо́гель Ра́ссел (англ. Kurt Vogel Russell; род. 17 марта 1951 года, Спрингфилд, Массачусетс, США) — американский актёр, сценарист и продюсер. 

«Громове́ржцы» (англ. Thunderbolts) — команда антигероев комиксов издательства Marvel Comics, которая состоит в основном из бывших суперзлодеев.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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