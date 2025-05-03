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Гладиатору — 25: как изменились звёзды культового фильма и секрет вечной молодости Конни Нильсен

2:35
Кино » Зарубежное кино

Ровно четверть века назад на экраны вышел эпический блокбастер Ридли Скотта "Гладиатор", мгновенно ставший классикой.

Рассел Кроу
Фото: vk.com by канал Любимое кино, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассел Кроу

Несмотря на жёсткую конкуренцию с такими хитами, как "Изгой", "Люди Икс" и "Эрин Брокович", картина о римском генерале Максимусе, ставшем рабом-мстителем, покорила сердца зрителей и собрала пять "Оскаров".

Сегодня, спустя 25 лет, герои фильма живут совершенно иной жизнью, а их судьбы продолжают удивлять.

Рассел Кроу, воплотивший образ легендарного Максимуса, в 61 год едва напоминает прежнего "идеала мужественности". Обладатель двух "Оскаров" (второй — за роль в "Играх разума") сменил боевые доспехи на размеренную жизнь в австралийском городке Нанна Глен.

"Сейчас мне больше по душе пиво, борода и прогулки с любимой", — признается актёр.

Его спутницей с 2020 года стала бывшая актриса Бритни Терьо. Интересно, что даже во время визита на кинофестиваль в Карловых Варах Кроу предпочел обычный отель роскошным апартаментам, чтобы не надевать костюм в баре.

Хоакин Феникс, сыгравший садиста-императора Коммода, долго ассоциировался у публики со своим персонажем. Однако именно эта роль открыла ему двери Голливуда. Спустя 20 лет актёр получил "Оскар" за "Джокера", а его личная жизнь наладилась: после многолетних отношений с Руни Марой у пары родилось двое детей, а в 2023 году они тайно обручились.

Конни Нильсен, исполнившая роль Луциллы, словно бросила вызов времени. В 59 лет датская актриса сохраняет юношескую свежесть. Её секрет — ежедневные пробежки, велопрогулки с детьми и сбалансированное питание.

"На завтрак — йогурт с семенами, на обед — лосось, на ужин — овощи", — делится Нильсен.

Несмотря на неудачное продолжение "Гладиатора" в 2023 году, она продолжает радовать поклонников, оставаясь одной из самых элегантных актрис Голливуда.

Фильм, сочетающий мощную музыку Ханса Циммера, масштабные декорации и глубокие актёрские работы, по-прежнему занимает верхние строчки в рейтингах. А его герои, пройдя через годы трансформаций, доказали: настоящее искусство не стареет. Как и любовь зрителей к истории о чести, мести и свободе.

Уточнения

Ра́ссел А́йра Кро́у (англ. Russell Ira Crowe; род. 7 апреля 1964 года, Веллингтон) — австралийский киноактёр и кинорежиссёр родом из Новой Зеландии, который также имеет карьеру в США.

«Гладиатор» (англ   lang="en">Gladiator) — художественный фильм в жанре исторической драмы, поставленный режиссёром Ридли Скоттом по сценарию Дэвида Францони, Джона Логана и Уильяма Николсона.

Конни Нильсен (дат. Connie Nielsen; род. 3 июля 1965, Фредериксхавн, Дания) — датская модель и актриса. 

Хоаки́н Рафаэ́ль Фе́никс (исп. Joaquin Rafael Phoenix, англ. Joaquin Raphael Phoenix, МФА: [hwɑːˈkiːn ˈfiːnɪks]; род. 28 октября 1974, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) — американский актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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