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Скандал вокруг Маши и Медведя: правда ли проект покидает Россию?

Кино » Российское кино

Дмитрий Ловейко, управляющий директор студии "Анимаккорд", резко опроверг слухи о закрытии проекта "Маша и Медведь" в России.

"Маша и Медведь"
Фото: rusmarka.ru by А. Поварихин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
"Маша и Медведь"

В интервью "Подъёму" он отметил, что просочившаяся в Сеть информация недостоверна, однако раскрывать подробности он не имеет права. При этом Ловейко подчеркнул, что мультсериал остаётся в стране, а он лично продолжает руководить производством.

Однако его заявления противоречат информации журналиста Ивана Ильина, который сообщил о массовых сокращениях в московском офисе. По его данным, последних аниматоров уволят к 30 июня, а управление проектом полностью переедет на Кипр.

Ильин также утверждал, что причиной стали финансовые сложности и недовольство основателя франшизы, художника Олега Кузовкова, который якобы разочарован текущим развитием сериала.

Напомним: Кузовков и Ловейко создали "Анимаккорд" вместе, причём Олег пришёл к продюсеру с готовыми персонажами и сценариями первых серий "Маши и Медведя".

По данным на 2017 год, Ловейко владел лишь 20% студии, что порождает вопросы о реальном влиянии на решения.

Ранее стало известно, что Сандра Буллок и Киану Ривз снимутся вместе спустя 30 лет.

Уточнения

«Ма́ша и Медве́дь» — российский мультипликационный сериал, созданный анимационной студией «Анимаккорд», ориентированный на общую аудиторию.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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