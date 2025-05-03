Романтика под прицелом: что свяжет Ривза и Баллок в новом проекте спустя три десятилетия

Киану Ривз и Сандра Буллок, чья химия в культовом боевике "Скорость" (1994) покорила миллионы, вновь объединятся на экране.
Спустя три десятилетия звёзды снимутся в романтическом триллере от студии Amazon MGM. Продюсером выступит Марк Гордон, стоявший у истоков их первой совместной работы, где герои спасали пассажиров автобуса с бомбой, срабатывающей при скорости ниже 50 км/ч.
Сценарием займётся Ной Оппенгейм, автор нашумевшего мини-сериала "Нулевой день" с Робертом Де Ниро. Детали сюжета держатся в тайне, но инсайдеры предполагают, что фильм совместит напряжённый экшен и запутанные любовные линии.
Проект стал неожиданностью для фанатов, ведь после "Скорости" Ривз и Буллок не пересекались в совместных работах, несмотря на дружеские отношения.
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Киа́ну Чарльз Ривз (англ. Keanu Charles Reeves, [kiˈɑːnuː]; род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист).
Са́ндра Аннетт Бу́ллок (англ. Sandra Annette Bullock, МФА: [ˈsændrə 'bʊlək], род. 26 июля 1964, Арлингтон, Виргиния, США) — американская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Невидимая сторона» (2010).
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