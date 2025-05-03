Секрет раскрыт: кто станет новым агентом 007 после Дэниэла Крэйга

Британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон, прославившийся ролью Вронского в "Анне Карениной", официально станет новым агентом 007.
По данным Daily Mail и The Sun, 33-летняя звезда возглавит масштабную перезагрузку франшизы о Джеймсе Бонде под руководством продюсеров Дэвида Хеймана и Эми Паскаль, создателей "Гарри Поттера" и "Человека-паука".
Съёмки стартуют уже в этом году, а премьера запланирована на 2026-й.
Экс-Бонд Джордж Лэзенби, игравший секретного агента в 1969 году, поддержал выбор.
"Аарон идеален! Он справится с трюками и покорит женщин, обожающих мужчин в смокингах", — выразил уверенность актёр.
Тейлор-Джонсон сменит Дэниэла Крэйга, покинувшего роль после фильма "Не время умирать" (2021), и станет седьмым актёром в истории киносаги, стартовавшей в 1962-м.
Ранее звезда "Белого лотоса" сорвался из-за вопроса о коллеге.
Джеймс Бонд (англ. James Bond) — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, — агент МИ-6, шпион, также известный как «агент 007».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.