Секрет раскрыт: кто станет новым агентом 007 после Дэниэла Крэйга

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон, прославившийся ролью Вронского в "Анне Карениной", официально станет новым агентом 007.

Фото: flickr.com by -Roge-, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Камера

По данным Daily Mail и The Sun, 33-летняя звезда возглавит масштабную перезагрузку франшизы о Джеймсе Бонде под руководством продюсеров Дэвида Хеймана и Эми Паскаль, создателей "Гарри Поттера" и "Человека-паука".

Съёмки стартуют уже в этом году, а премьера запланирована на 2026-й.

Экс-Бонд Джордж Лэзенби, игравший секретного агента в 1969 году, поддержал выбор.

"Аарон идеален! Он справится с трюками и покорит женщин, обожающих мужчин в смокингах", — выразил уверенность актёр.

Тейлор-Джонсон сменит Дэниэла Крэйга, покинувшего роль после фильма "Не время умирать" (2021), и станет седьмым актёром в истории киносаги, стартовавшей в 1962-м.

Ранее звезда "Белого лотоса" сорвался из-за вопроса о коллеге.

Уточнения

Джеймс Бонд (англ. James Bond) — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, — агент МИ-6, шпион, также известный как «агент 007».



