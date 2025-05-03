Взрыв на интервью: звезда Белого лотоса сорвался из-за вопроса о коллеге

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Звёзды сериала "Белый лотос" Уолтон Гоггинс и Эйми Лу Вуд вновь оказались в эпицентре скандала.

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уолтон Гоггинс

Во время интервью с The Times 53-летний актёр трижды обрывал беседу, стоило журналисту Эду Поттону затронуть тему их отношений.

"Мы туда не идём, спасибо", — резко пресекали попытки пиар-менеджеры Гоггинса.

Когда Поттон спросил, будет ли Эйми на съёмках Saturday Night Live, где Уолтон станет ведущим, актёр взорвался: "Какого чёрта?!" — после чего интервью мгновенно завершили.

Напряжение между коллегами тлеет с апреля: тогда Гоггинс лайкнул ролик SNL, где высмеивали зубы Эйми. Этот поступок вызвал волну негодования, но актёр так и не прокомментировал ситуацию. Теперь его агрессивная реакция на вопросы о партнёрше лишь подлила масла в огонь.

Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс работает над сценарием фильма про Людей Икс и Дэдпула.

Уточнения

Белый лотос (англ The White Lotus) — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта.

