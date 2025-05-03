Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недовольство — не аргумент: жёсткий вердикт суда, который изменил правила игры для Гарри
Мясной шедевр дома: пошаговый рецепт варёной колбасы без лишней мороки
Секрет раскрыт: кто станет новым агентом 007 после Дэниэла Крэйга
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Разбитые мечты об Афинах: город мифов не смог покорить сердце путешественницы — что случилось?
Почти ничего не покупал — а построил теплицу, на которую теперь все соседи заглядываются
Крышка расширительного бачка — мелочь, за которую можно отдать десятки тысяч
Поверил отражению и начал причесываться: животные с самоосознанием и чувством стиля
Прополка за 15 минут: хитрости, которые избавят от сорняков на всё лето

Взрыв на интервью: звезда Белого лотоса сорвался из-за вопроса о коллеге

1:02
Кино » Зарубежное кино

Звёзды сериала "Белый лотос" Уолтон Гоггинс и Эйми Лу Вуд вновь оказались в эпицентре скандала.

Уолтон Гоггинс
Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уолтон Гоггинс

Во время интервью с The Times 53-летний актёр трижды обрывал беседу, стоило журналисту Эду Поттону затронуть тему их отношений.

"Мы туда не идём, спасибо", — резко пресекали попытки пиар-менеджеры Гоггинса.

Когда Поттон спросил, будет ли Эйми на съёмках Saturday Night Live, где Уолтон станет ведущим, актёр взорвался: "Какого чёрта?!" — после чего интервью мгновенно завершили.

Напряжение между коллегами тлеет с апреля: тогда Гоггинс лайкнул ролик SNL, где высмеивали зубы Эйми. Этот поступок вызвал волну негодования, но актёр так и не прокомментировал ситуацию. Теперь его агрессивная реакция на вопросы о партнёрше лишь подлила масла в огонь.

Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс работает над сценарием фильма про Людей Икс и Дэдпула.

Уточнения

Белый лотос (англ  The White Lotus) — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Авто
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке Аудио 
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Последние материалы
Секрет раскрыт: кто станет новым агентом 007 после Дэниэла Крэйга
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Разбитые мечты об Афинах: город мифов не смог покорить сердце путешественницы — что случилось?
Взрыв на интервью: звезда Белого лотоса сорвался из-за вопроса о коллеге
Почти ничего не покупал — а построил теплицу, на которую теперь все соседи заглядываются
Крышка расширительного бачка — мелочь, за которую можно отдать десятки тысяч
Поверил отражению и начал причесываться: животные с самоосознанием и чувством стиля
Три товара, которые уже обогатили инвесторов в 2025 году
Прополка за 15 минут: хитрости, которые избавят от сорняков на всё лето
Сигаретный дым съедает ваш дом: вот что поможет спасти квартиру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.