Тайны Marvel: стало известно о работе Рейнольдса над сценарием фильма про Людей Икс и Дэдпула

Райан Рейнольдс, известный своей ролью Дэдпула, запустил интригу вокруг нового проекта Marvel, заявив в конце апреля о работе над сценарием.
Спустя неделю The Hollywood Reporter раскрыл сенсационные детали: вместо привычного хулиганского антигероя Рейнольдс готовит сюжет, где Дэдпул станет второстепенным персонажем.
По данным издания, фильм сосредоточится на команде Людей Икс, введя 3-4 новых супергероев. Имена персонажей держатся в тайне.
Рейнольдс пока не презентовал идею Marvel, ожидая завершения черновой версии сценария. Однако уже ясно, что проект не пересекается с отдельным фильмом "Люди Икс", над которым работает Майкл Лессли, автор "Голодных игр".
Это наводит на мысль о создании параллельной вселенной или кроссовере, способном перезапустить франшизу.
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Ра́йан Ро́дни Ре́йнольдс (англ. Ryan Rodney Reynolds; род. 23 октября 1976[…], Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадско-американский актёр и кинопродюсер.
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