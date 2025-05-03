Обвинения в домогательствах не помеха: Депардье работает над новым фильмом

Французский актёр Жерар Депардье, несмотря на серию громких обвинений в сексуальных домогательствах, продолжает сниматься в кино.
По данным BFM.TV, 76-летний артист в настоящее время работает над проектом режиссёра Фанни Ардан на Азорских островах.
Это происходит на фоне расследования парижской прокуратуры, инициированного после заявлений 13 женщин, включая актрису Шарлотт Арнуль, о сексуальном насилии.
Несмотря на статус персоны нон-грата в мировом кинематографе, Депардье сохраняет поддержку: более 50 французских деятелей культуры выступили в его защиту.
Напомним, актёр уже становился фигурантом скандала — его обвиняли в уклонении от налогов, а в 2013 году он получил российское гражданство по указу Владимира Путина, что вызвало международный резонанс.
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Жера́р Ксавье́ Марсе́ль Депардьё или Депардье́ (фр. Gérard Xavier Marcel Depardieu; МФА ; род. 27 декабря 1948, Шатору, Эндр, Франция) — французский актёр.
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