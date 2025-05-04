Почему мы не переписываем Войну и мир? Режиссёр Грамматиков высказал своё мнение о ремейках в российском кино

В российском кинематографе пошла мода снимать ремейки популярных советских и российских фильмов. Известный режиссёр Владимир Грамматиков высказал своё мнение по этому поводу.
"Почему мы не переписываем "Войну и мир" Толстого? Почему мы не переписываем "Идиота" Достоевского? Почему вдруг в кинематографе нужно такое делать? Не надо, нужно оставить это нетронутым, потому что есть огромное количество других тем и возможностей", — сказал Грамматиков в беседе с ТАСС.
Режиссёр отметил, что в настоящее время современные технологии дают возможность создавать неповторимое новое кино.
"Съёмки ремейков не дают "второго дыхания", потому что восприятие, то, которое было в то время, очень отличается от сегодняшнего восприятия, особенно поколенческое", — резюмировал Граvматиков.
Ранее в Союзе кинематографистов рассказали, что от Министерства просвещения поступило предложение в Министерство культуры снимать ремейки на тридцать известных советских фильмов. Министерство просвещения опровергло эту информацию.
Влади́мир Алекса́ндрович Грамма́тиков (род. 1 июня 1942, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург и преподаватель.
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