Почему мы не переписываем Войну и мир? Режиссёр Грамматиков высказал своё мнение о ремейках в российском кино

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

В российском кинематографе пошла мода снимать ремейки популярных советских и российских фильмов. Известный режиссёр Владимир Грамматиков высказал своё мнение по этому поводу.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Грамматиков

"Почему мы не переписываем "Войну и мир" Толстого? Почему мы не переписываем "Идиота" Достоевского? Почему вдруг в кинематографе нужно такое делать? Не надо, нужно оставить это нетронутым, потому что есть огромное количество других тем и возможностей", — сказал Грамматиков в беседе с ТАСС.

Режиссёр отметил, что в настоящее время современные технологии дают возможность создавать неповторимое новое кино.

"Съёмки ремейков не дают "второго дыхания", потому что восприятие, то, которое было в то время, очень отличается от сегодняшнего восприятия, особенно поколенческое", — резюмировал Граvматиков.

Ранее в Союзе кинематографистов рассказали, что от Министерства просвещения поступило предложение в Министерство культуры снимать ремейки на тридцать известных советских фильмов. Министерство просвещения опровергло эту информацию.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Грамма́тиков (род. 1 июня 1942, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург и преподаватель.

