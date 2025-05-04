Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
80 тысяч рублей для пенсионеров: кто получит выплату уже завтра?
В поисках тишины: удивительная страна, которая сочетает в себе Грецию, Турцию и Италию
Кляр и баклажаны: тройной удар по скучной закуске, после которого ты забудешь про чипсы
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Секатор, навоз и немного терпения: весенний ритуал, без которого ягоды малины не будут как с картинки
Пушистая знает себе цену: 7 вещей, которые кошка хочет от квартиры
Как постирать зимнюю куртку в машинке — откроете секрет без лишних затрат
Хейт как топливо: Егор Крид признался, каким образом превращает критику в свою суперсилу
500 000 рейсов от катастрофы: учёные раскрыли простой план спасения Земли

Почему мы не переписываем Войну и мир? Режиссёр Грамматиков высказал своё мнение о ремейках в российском кино

1:09
Кино

В российском кинематографе пошла мода снимать ремейки популярных советских и российских фильмов. Известный режиссёр Владимир Грамматиков высказал своё мнение по этому поводу.

Владимир Грамматиков
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Грамматиков

"Почему мы не переписываем "Войну и мир" Толстого? Почему мы не переписываем "Идиота" Достоевского? Почему вдруг в кинематографе нужно такое делать? Не надо, нужно оставить это нетронутым, потому что есть огромное количество других тем и возможностей", — сказал Грамматиков в беседе с ТАСС.

Режиссёр отметил, что в настоящее время современные технологии дают возможность создавать неповторимое новое кино.

"Съёмки ремейков не дают "второго дыхания", потому что восприятие, то, которое было в то время, очень отличается от сегодняшнего восприятия, особенно поколенческое", — резюмировал Граvматиков.

Ранее в Союзе кинематографистов рассказали, что от Министерства просвещения поступило предложение в Министерство культуры снимать ремейки на тридцать известных советских фильмов. Министерство просвещения опровергло эту информацию.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Грамма́тиков (род. 1 июня 1942, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург и преподаватель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Домашние животные
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Домашние животные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Последние материалы
Хейт как топливо: Егор Крид признался, каким образом превращает критику в свою суперсилу
500 000 рейсов от катастрофы: учёные раскрыли простой план спасения Земли
Легенда возвращается: новый рывок Кэти Ледеки, который не поддаётся объяснению
"Папа просто неловкий": дочь Билла Гейтса раскрыла его личную тайну
Шея требует внимания: 5 шагов к зоне декольте, достойной обложки журнала
Спереди — скука, сзади — Голливуд: странная машина, которая собрала толпу
Почему мы не переписываем Войну и мир? Режиссёр Грамматиков высказал своё мнение о ремейках в российском кино
Секреты кухни Лигурии: что стоит попробовать в Кастельнуово Магра
Окрошка за 1200 рублей: что случилось с ценами на любимое летнее блюдо?
Не исчезла, а в отпуске: что стоит за кошачьими побегами и как их предотвратить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.