Не читал сценария: Вэл Килмер откровенно о том, как Бэтмен сломал его карьеру

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Актёр Вэл Килмер откровенно говорил о роли, которую считал той "самой разрушительной" в карьере.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вэл Килмер

В документальном фильме "Вэл" актёр признался, что согласился стать Бэтменом в ленте "Бэтмен навсегда" (1995), даже не читая сценария.

"Меня очаровала детская мечта — я верил, что это шанс века", — вспоминает звезда.

Но реальность оказалась кошмаром: костюм супергероя превратил съёмки в пытку. По его словам, он превратился в глухую статую, так как никого не слышал. В итоге он просто стал вести себя как в мыльной опере.

Режиссёр Джоэл Шумахер называл его "психопатом", а сам актёр завидовал Джиму Керри и Томми Ли Джонсу, которые "резвились в своих ролях".

Единственным "приёмом" Бэтмена стали руки на бёдрах в сценах с Николь Кидман: "Так я хоть как-то выражал эмоции".

Ранее стало известно, как Ринго Старру удалось покорить Джона Леннона.

Уточнения

Вэл Э́двард Ки́лмер (англ. Val Edward Kilmer; 31 декабря 1959, Лос-Анджелес, Калифорния, США — 1 апреля 2025, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский киноактёр, двукратный номинант на премию «Сатурн» (1996, 2006).

