Бен Аффлек о главном: каким образом Мэтт Деймон спас его от звёздной болезни?

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Голливудский актёр Бен Аффлек раскрыл детали многолетней дружбы с коллегой Мэттом Деймоном, совместив шутки и глубокие откровения.

Фото: commons.wikimedia.org by Elen Nivrae from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бен Аффлек

На подкасте Нью-Хайтс актёр сначала поиздевался над рельефным прессом коллеги, который тот накачал для роли в фильме "Одиссея": "Он потренировался разок — и теперь везде светит кубиками!". Но затем признался: "В 50+ это адски сложно. Ребята, вы ещё узнаете!".

Главной темой стала их дружба, начавшаяся до славы и укрепившаяся после триумфа "Умницы Уилла Хантинга", принёсшего дуэту "Оскар". Аффлек подчеркнул: именно Деймон помог ему сохранить рассудок в безумии Голливуда.

"Когда вокруг все начинают подлизываться, только Мэтт мог спросить: "Ты вообще о чём, мудак?" — и вернуть на землю", — заявил Бен.

Актёр также признался, что успех изменил окружение. По его словам, люди вдруг стали вести себя странно, но с Мэттом они прошли через всё.

Друзья не только делятся ролями, но и поддерживают друг друга в личных вызовах — от возрастных тренировок до борьбы с звёздной болезнью.

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Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



Мэ́ттью Пейдж Де́ймон (англ. Matthew Paige Damon; род. 8 октября 1970[…], Кембридж, Массачусетс) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер.

