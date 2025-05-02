Как травма повлияла на гонорар Джереми Реннера: секреты отмены Соколиного глаза

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Актёр Джереми Реннер раскрыл причину отмены второго сезона сериала "Соколиный глаз" — и это не сюжет, а деньги.

Фото: vk.com by канал Elizabeth Olsen Daily ›› Элизабет Олсен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джереми Реннер

В интервью подкасту High Performance артист заявил, что Disney предложил ему вдвое меньше гонорара, чем за первый сезон.

"Потратить восемь месяцев за половину оплаты? Они что, решили, что после аварии я наполовину человек?" — возмутился Реннер, намекая на травмы, которые едва не унесли его жизнь в 2023 году.

Напомним: два года назад актёр попал под гусеницы снегоуборочной машины, спасая племянника. Итог — 32 перелома.

Реннер подчеркнул, что не требовал повышения, а хотел ту же сумму, но студия отказалась. Он отметил, что тело ему благодарно за перерыв, но он любит роль "Соколиного глаза" и не теряет надежды на возвращение.

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Уточнения

Дже́реми Ли Ре́ннер (англ. Jeremy Lee Renner; род. 7 января 1971, Модесто, Калифорния) — американский актёр, двукратный номинант на премию «Оскар» (2010, 2011), номинант на премии BAFTA (2010) и «Золотой глобус» (2011).



