Фиаско года: назван самый убыточный фильм 2024 года

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Фильм "Джокер: Безумие на двоих" возглавил антирейтинг самых провальных проектов 2024 года, обрушив надежды Warner Bros. на повторение успеха первой части.

Фото: commons.wikimedia.org by Pedro s.l.i. ger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинотеатр

По данным Deadline, сиквел, в который вложили 200 млн долларов, собрал лишь 207 млн долларов в мировом прокате, оставив студию с убытком в 144,25 млн долларов.

"Как можно потратить такие деньги на ленту без масштабной графики?" — недоумевают эксперты, напоминая, что оригинальный "Джокер" с Хоакином Фениксом принёс 1,1 млрд долларов и два "Оскара".

Причины провала называют абсурдными: режиссёр Тодд Филлипс, заработавший студии миллионы на "Мальчишнике в Вегасе" и первом "Джокере", получил карт-бланш, но зрители не оценили мрачный эксперимент. "Доверие к Филлипсу обернулось катастрофой", — пишут СМИ.

В чёрный список также попали "Фуриоса" (119,6 млн долларов убытка), "Бордерлендс" (80 млн долларов), "Мегалополис" (75,5 млн долларов) и "Крэйвен-охотник" (71 млн долларов).

Ранее супруга Алека Болдуина заговорила о разводе с актёром.

Уточнения

«Джо́кер: Безу́мие на двои́х» (англ. Joker: Folie à Deux) — музыкально-психологический триллер американского режиссёра Тодда Филлипса, основанный на персонажах DC Comics.

